Особый суд: Качиньский не сотрудничал с коммунистическим режимом

Особый суд Польши разрешил бывшему премьер-министру страны Ярославу Качиньскому, брату-близнецу погибшего в авиакатастрофе в Смоленской области президента Леха Качиньского, баллотироваться на пост президента в ходе намеченных на июнь досрочных выборов.

Согласно постановлению суда, Я.Качиньский не сотрудничал с коммунистическим режимом во времена действия Варшавского договора, что могло стать препятствием для выдвижения его кандидатуры на пост главы государства, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Таким образом, 60-летний Я.Качиньский будет выступать кандидатом в президенты от партии "Право и справедливость", председателем которой он является в настоящее время.

По данным социологического опроса, проведенного компанией SMG/KRC, за Ярослава Качиньского готовы проголосовать 34% избирателей.