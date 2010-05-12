Если бы выборы в Польше состоялись сегодня (опрос)

За кандидата в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа" Бронислава КОМОРОВСКОГО в первом туре выборов, который состоится 20 июня, готовы отдать голоса 45% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, это данные социологического опроса, проведенного компанией SMG/KRC.

При этом за кандидата от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава КАЧИНЬСКОГО готовы проголосовать 34% избирателей.

Во втором туре, проведение которого запланировано на 4 июля, за провластного кандидата готовы голосовать 54% поляков против 41%, которые планируют поддержать брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качиньского.

5% опрошенных поляков еще не определились, за кого будут голосовать во втором туре.

В то же время самый молодой, 36-летний кандидат, представитель оппозиционной партии "Союз левых демократов" Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, по данным опроса, получает 5% голосов избирателей, вице-премьер, лидер Польской крестьянской партии Вальдемар ПАВЛЯК - 4%, экс-министр финансов и иностранных дел Анджей ОЛЕХОВСКИЙ - 3%, монархист Януш КОРВИН-МИККЕ - 2%, экс-председатель Сейма Марек ЮРЕК - 1%.

В то же время опрос засвидетельствовал рост рейтинга Я.КАЧИНЬСКОГО, которого по сравнению с предыдущим опросом, готовы поддержать на 4% больше поляков в первом туре, и на 7% - во втором.

За этот период рейтинг Б.КОМОРОВСКОГО не изменился.

Как сообщал УНИАН, Государственная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Польши на внеочередных выборах 9 кандидатов.

Очередные выборы Президента Польша должны были состояться осенью этого года.