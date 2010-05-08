Путин говорит, что Россия потратит $3 млрд. на новую базу для ЧФ РФ

Россия намерена до 2020 года потратить на строительство новой базы для Черноморского флота РФ в Новороссийске 3 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в ходе рабочей поездки в Новороссийск.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что в рамках принятой Федеральной целевой программы до 2020 года на строительство базы будет выделено 92 млрд. рублей (около 3 млрд. долларов). Он также сообщил, что к настоящему времени уже выделено на строительство 13,5 млрд. рублей (около 450 млн. долларов).

В свою очередь, начальник Спецстроя России Николай АБРОСЬКИН рассказал, что программа строительства, которое ведется с 2005 года, рассчитана на три этапа. В этом году завершается первый этап, второй завершится в 2016 году, третий - в 2020 году. Как сообщил Н.АБРОСЬКИН, на данный момент построены три причала, две части берегообразования общей площадью около 8 га, ведется строительство волнозащитных сооружений.

Начальник Спецстроя добавил, что вся глубоководная часть работ будет закончена в 2011 году. Он отметил, что при строительстве ограждения от волн применяются уникальные технологии, которые позволяют повысить устойчивость сооружений к гидроударам.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.