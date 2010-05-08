Каждый второй немец не знает, когда закончилась война

Почти каждый второй житель ФРГ не знает даты окончания Второй мировой войны в Европе. Около 45 процентов респондентов не могут сказать, что произошло в Германии 8 мая 1945 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на опрос, проведенный социологическим институтом Forsa.

Особенно велика неосведомленность в истории у представителей молодого поколения в ФРГ. Более двух третей опрошенных (68 процентов) в возрастной категории от 18 до 29 лет не знают, что 8 мая 1945 года в Европе закончилась война. Весьма плохо информированы немцы и о масштабах жертв советской стороны. Лишь 18 процентов опрошенных дали верный ответ, что в результате Второй мировой войны погибли более 20 миллионов советских солдат и мирных жителей.

Для подавляющего большинства немцев (85 процентов) 8 мая является скорее днем освобождения, чем днем поражения. Война уже перестала быть важной темой разговора для подавляющего большинства немцев. Лишь 17 процентов опрошенных заявили, что они часто обсуждают эту тему, 31 процент - редко и еще 26 процентов - иногда.

В России подавляющее большинство опрошенных (91 процент) считает, что наибольший вклад в разгром нацизма внес СССР и в первую очередь - русский народ. Значительная роль в победе приписывается лично Сталину: 37 процентов считают, что Сталин сыграл ведущую роль в победе над нацистской Германией, еще 44 процента приписывают ему значительный вклад. Лишь 8 процентов опрошенных считают личную роль Сталина незначительной.

Данные опроса, проведенного ВЦИОМ, показывают, что россияне тоже плохо ориентируются в исторических датах, касающихся Второй мировой войны. Лишь 22 процента знают, что война началась в 1939 году. 63 процента считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году.

А в Украине около половины опрошенных (47 процентов) согласны с тем, что Украинская повстанческая армия (УПА) сражалась на стороне Германии против СССР. При этом количество респондентов, согласных с этим утверждением, возрастает с запада (19 процентов) на юго-восток Украины (63 процента).