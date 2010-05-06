ЕС хочет от Украины новых законов о рынке газа

Европейская комиссия надеется, что Украина одобрит законодательство о газовом рынке для вступления в Энергетическое сообщество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель исполнительной власти Евросоюза Марлин ХОЛЗНЕР.

«Мы поддержали членство Украины в Энергетическом сообществе, однако для этого она должна одобрить новое законодательство о рынке газа. Поскольку в Украине новое правительство, этого пока не было сделано», - сказала она.

«Мы убеждены, что это произойдет в ближайшем будущем», - добавила М.ХОЛЗНЕР.

Она также напомнила, что само соглашение о членстве в Энергетическом сообществе должно также быть ратифицировано украинским парламентом.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил присоединение Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют расхождения, которые остаются между их законодательством и законодательством ЕС о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединению.

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу 1 июля 2006 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан. Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей. Энергетическое сообщество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на Юго-восточную Европу и содействия привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.