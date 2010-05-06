В центре Хельсинки произошел мощный взрыв

В столице Финляндии на пересечении улиц Стуренкату и Мякелянкату произошел мощный взрыв, из-за которого в воздух взлетели металлические крышки канализационных люков, пишет издание Postimees.

По данным полиции, крышки канализационных люков взрывом забросило на автомобили. По предварительным данным, люди в результате взрыва не пострадали, передает YLE.

По информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки метана. Полиция оцепила зону взрыва и регулирует дорожное движение.

«Ситуация стабилизируется», – сообщил пожарный Вилла Пенсола. По его словам, взрыв не вызвал больших разрушений. В данный момент спасатели пытаются установить место утечки газа.

Газета.ру