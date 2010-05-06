В центре Хельсинки произошел мощный взрыв
12:26, 06 мая 2010Мир
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По предварительным данным - газ
В столице Финляндии на пересечении улиц Стуренкату и Мякелянкату произошел мощный взрыв, из-за которого в воздух взлетели металлические крышки канализационных люков, пишет издание Postimees.
По данным полиции, крышки канализационных люков взрывом забросило на автомобили. По предварительным данным, люди в результате взрыва не пострадали, передает YLE.
По информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки метана. Полиция оцепила зону взрыва и регулирует дорожное движение.
«Ситуация стабилизируется», – сообщил пожарный Вилла Пенсола. По его словам, взрыв не вызвал больших разрушений. В данный момент спасатели пытаются установить место утечки газа.
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