В Великобритании - парламентские выборы
07:57, 06 мая 2010Мир
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Консерваторов поддерживают 37 процентов
В Великобритании сегодня - парламентские выборы.
Лидеры трех ведущих партий Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической - Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Ник Клегг обратились в среду вечером с последними призывами к избирателям.
Как передает корреспондент Радио Свобода, по последним опросам общественного мнения, консерваторов поддерживают 37 процентов избирателей, лейбористов – 28 и либерал-демократов – 27 процентов.
В выборах также участвуют Зеленая партия, Партия независимости Соединенного Королевства (выступающая за выход страны из ЕС) и праворадикальная Британская национальная партия
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