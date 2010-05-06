В Великобритании - парламентские выборы

07:57, 06 мая 2010
Мир
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Консерваторов поддерживают 37 процентов

В Великобритании сегодня - парламентские выборы.

Лидеры трех ведущих партий Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической - Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Ник Клегг обратились в среду вечером с последними призывами к избирателям.

Как передает корреспондент Радио Свобода, по последним опросам общественного мнения, консерваторов поддерживают 37 процентов избирателей, лейбористов – 28 и либерал-демократов – 27 процентов.

В выборах также участвуют Зеленая партия, Партия независимости Соединенного Королевства (выступающая за выход страны из ЕС) и праворадикальная Британская национальная партия

 

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