В кабине разбившегося самолета польского президента была женщина

Перед катастрофой самолета президента Польши Леха Качиньского в кабине пилотов находился посторонний человек. Это была женщина, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на польские СМИ.

Журналисты польской радиостанции RMF24 и телеканала TVN24 сообщили эти данные, сославшись на расшифрованную информацию "черных ящиков". Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Во время пилотирования в кабине Ту-154м должны были находиться 4 человека – первый и второй пилоты, штурман и механик. По словам журналистов, самописцы зафиксировали голос пятого человека – женский. Это могла быть стюардесса или кто-то из пассажиров.

Часть зафиксированных речевым самописцем фраз, дополнительно полученных благодаря очистке записи от шумов с помощью специальной аппаратуры, подлежит дополнительной идентификации.