Путин: Россия за более активную интеграцию Украины в СНГ

Россия приветствовала бы более активное участие Украины в интеграционных процессах на пространстве СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Я убежден, это откроет дополнительные и весьма интересные возможности для наращивания взаимовыгодного торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества», - отметил В.ПУТИН.

По его словам, на сегодняшнем заседании было принято решение о создании группы высокого уровня, в рамках которой будут рассмотрены вопросы подключения Украины к интеграционным процессам. Эту группу возглавят первые вице-премьер-министры Украины и России Андрей КЛЮЕВ и Игорь ШУВАЛОВ.