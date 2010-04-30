Путин: Россия за более активную интеграцию Украины в СНГ

22:30, 30 апреля 2010
Мир
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Итоговый брифинг

Россия приветствовала бы более активное участие Украины в интеграционных процессах на пространстве СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Я убежден, это откроет дополнительные и весьма интересные возможности для наращивания взаимовыгодного торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества», - отметил В.ПУТИН.

По его словам, на сегодняшнем заседании было принято решение о создании группы высокого уровня, в рамках которой будут рассмотрены вопросы подключения Украины к интеграционным процессам. Эту группу возглавят первые вице-премьер-министры Украины и России Андрей КЛЮЕВ и Игорь ШУВАЛОВ.

 

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