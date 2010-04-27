Путин: таких денег не стоит ни одна военная база в мире

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает запредельной арендную плату за пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины. Как сообщил журналистам глава российского правительства, "та цена, которую выкатили, - она запредельная". "Я бы за эти деньги съел вашего президента. Но для нас это вопрос не только денег", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

В.Путин подчеркнул, что таких денег не стоит ни одна военная база в мире - за 10 лет это 40-45 млрд долл.

В.Путин отметил, что сотрудничество с Украиной в военной сфере, безусловно, поднимает степень доверия, дает возможность более тесно сотрудничать и в экономике, и в социальной сфере. Кроме того, подчеркнул премьер, если Черноморский флот останется в Севастополе, это будет означать, что Россия будет загружать мощности украинских судоремонтных заводов.