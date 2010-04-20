Европа постепенно открывает воздушное пространство для полетов.

Об этом сообщают сегодня информационные агентства, в частности, “Франс-пресс”.

По данным агентств, в Бельгии аэропортам разрешено принимать самолеты, начиная с 8.00, в то же время вылеты предусматриваются не ранее 14.00.

В Дании пока сохраняется запрещение на взлет и посадку, в то же время она открыла транзитное пространство на высоте более 6 тыс. метров.

Франция также частично открыла воздушное пространство, что дало возможность авиакомпании Air France заявить о том, что сегодня самолеты из аэропортов Париж-Шарль де Голль и Париж-Орли будут осуществлять вылеты по нормальному графику в Марсель, Ниццу, Бордо, Тулузу и на Корсику. Вылеты в европейских направлениях откроются не ранее 12.00.

В Великобритании на сегодня закрыты все полеты. Вместе с тем, компания British Airways надеется начать вылеты на дальние расстояния с 16.00.

На севере Италии также постепенно открываются аэропорты. Сегодня первые вылеты осуществлены из аэропортов Милан-Мальпенса и Милан-Линате.

В Венгрии с 2.00 действует частичное запрещение на полеты - запрещение летать на высоте ниже 6 тыс. метров над частью территории страны. В Будапеште не исключают возможности распространить эти правила на всю страну в ближайшие часы.

В Ирландии воздушное движение остается закрытым, по меньшей мере, до 12.00. В то же время в Латвии воздушное пространство полностью открыто с 8.00.

В Норвегии, которая первой начала закрывать свое воздушное пространство еще в прошлый вторник, 14 апреля, начиная с пятницы, 16 апреля, происходит постепенное открытие авиационного движения. Вместе с тем, сегодня утром было опять закрыто движение по коридорам на южном западе страны. Воздушные коридоры над Осло остаются открытыми.

В Польше авиационное движение закрыто до конца сегодняшнего дня, разрешены лишь транзитные перелеты на высоте более 6 тыс. метров.

Швейцария сегодня полностью возобновила авиационное движение. По информации Федерального бюро гражданской авиации, концентрация вулканического пепла в небе над Швейцарией значительно уменьшилась, а пробные полеты продемонстрировали возможность открытия авиационного движения.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла от исландского вулкану Ейяфьятлайокудль.

Европейские чиновники после заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС 19 апреля пообещали постепенное открытие авиационного движения, начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля.

В то же время, как сообщал УНИАН, британские метеорологи сообщили, что Исландский вулкан Ейяфьятлайокудль, извержение которого ранее почти прекратилось, вновь "заработал" вечером 19 апреля. "Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но сейчас извержение опять продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысячам метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла. В предыдущем сообщении ученые заявляли, что вулкан снизил активность и выбрасывал пепел на высоту не более 200 метров.

По данным прогноза, во вторник туча вулканического пепла над севером Евразии и Атлантикой значительно не изменится, и не будет двигаться дальше на запад. Одно из пятен, расположенное на высоте ниже 6 тысяч метров, протянется узкой полосой от восточного побережья Канады через юг Гренландии и Европу к центру Западной Сибири.