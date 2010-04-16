Депутат Госдумы РФ зовет Украину назад в СНГ

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виктор ВОЙТЕНКО считает, что для выхода из кризиса отношений с Россией Украина должна «вернуться» в СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на встрече с делегацией группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с РФ.

«Мы должны отдавать себе отчет, что кризис между Украиной и Россией существует… Сегодня у нас есть хорошие возможности и тенденции для того, чтобы он был преодолен как можно быстрее», - сказал В.ВОЙТЕНКО.

По его мнению, для этого Украина должна решить четыре основных вопроса.

«Есть вопрос по участию Украины в СНГ, и я считаю, что первый вопрос – это восстановление полномасштабного сотрудничества Украины в СНГ как основы для других шагов, которые нужны предпринимать», - сказал В.ВОЙТЕНКО.

По его мнению, за этим шагом следует признание русского языка как второго государственного в Украине. «Потому что на пространстве СНГ два языка – национальный и русский. Это общепризнано», - сказал В.ВОЙТЕНКО.

Кроме того, сказал российский депутат, на межгосударственном уровне между РФ и Украиной необходимо решить вопрос о заключении соглашения об охране внешних границ. «Если Украина возьмет на себя полную ответственность за охрану границы СНГ, тогда граница между Украиной и РФ не будет нужна в том режиме, как она существует», - сказал он.

По мнению В.ВОЙТЕНКО, четвертой задачей для Украины является вхождение в ЕЭП и Таможенный союз. «Это дает основу для экономического развития наших двух государств», - уверен он.