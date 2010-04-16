В Варшаве и Кракове запретили алкоголь даже в ресторанах

Польское правительство запретило продавать алкоголь на время проведения траурных церемоний по погибшим в катастрофе президентского самолета в субботу в Варшаве и в воскресенье в Кракове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Польши.

Продажа алкогольных напитков в Варшаве запрещена 17 апреля до 18.00 (по польскому времени) во всех пунктах продажи, в том числе, ресторанах и кафе.

В Кракове, где на следующий день состоятся похороны Леха и Марии Качинских, такой запрет будет действовать до 20.00.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Л.Качинского разбился недалеко от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту самолета находилось 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.

Похороны опознанных пассажиров состоятся в Польше в субботу, 17 апреля. Президентскую чету похоронят на следующий день.