Число жертв землетрясения в Китае достигло 760 человек
09:29, 16 апреля 2010Мир
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250 считаются пропавшими без вести
Число жертв землетрясения на северо-востоке Китая достигло 760. Около 250 человек числятся пропавшими без вести.
По данным администрации пострадавшей китайской провинции Цинхай, ранения получили около 10 тысяч местных жителей, сообщает радио «Свобода».
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9, произошедших в среду, находился в отдаленном высокогорном уезде Юйшу, там разрушены большинство зданий.
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