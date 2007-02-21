Приднестровье объявило о полном формальном разрыве с Республикой Молдова

В Приднестровье признаны утратившими силу постановления об образовании с Молдавией общего государства.

В Приднестровье сегодня вступило в силу решение Верховного совета о признании утратившими силу ряда постановлений, предусматривавших образование с Молдавией конфедерации, или создание федеративного государства.

Документ, принятый приднестровским парламентом 31 января 2007 г., вступил в силу сегодня после его публикации в СМИ. Отмена постановления Верховного совета ПМР от 6 января 1993 г. "Об образовании Молдавской конфедерации", от 9 апреля 2003 г. "О некоторых принципах механизма разработки и утверждения проекта Конституции федеративного государства, образуемого Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова на договорной основе", а также от 23 апреля 2003г. "Об утверждении полномочных представителей ПМР в составе совместной комиссии по разработке проекта Конституции федеративного государства, образуемого Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова на договорной основе" была произведена, как подчёркнуто в сообщении, "в соответствии со ст. 62 Конституции ПМР, Концепцией внешней политики ПМР с учетом внимания волеизъявления граждан Приднестровья, выраженного на республиканском референдуме по вопросу взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Молдова".