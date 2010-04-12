Родственники украинских моряков обратились к английской королеве

Родственники украинских моряков, которые находятся на захваченном пиратами британском судне Asian Glory, обратились с открытым письмом к королеве Великобритании ЕЛИЗАВЕТЕ II.

В своем письме они попросили королеву оказать им помощь в освобождении из плена своих родственников, сообщает сайт «Морской бюллетень».

"Наши моряки честно работают на компанию, принося ей большой доход, а заодно и Великобритании в виде налогов. Умоляем Вас помочь освободить наших близких! Надеемся на Бога и на ваше доброе сердце", - говорится в обращении.

По данным редактора "Морского бюллетеня" Михаила ВОЙТЕНКО, капитана Asian Glory вывезли с судна 6 марта, и с тех пор о нем нет никаких сведений.

Как сообщал УНИАН, судно “Asian Glory” переправляло автомобили из Сингапура в Саудовскую Аравию. Его экипаж состоит из 25 человек, среди которых 10 украинских моряков, нанятых одесским филиалом британской компании-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

По данным СМИ, сомалийские пираты вывели захваченный автомобилевоз “Asian Glory” в океан, вероятно, чтобы использовать его как пиратскую базу.

Судно попало в плен 2 января 2010 года.