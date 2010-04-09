Путин: Ан-148 востребован для эксплуатации в Сибири

Украинско-российский самолет Ан-148 востребован для эксплуатации в Сибири.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании межрегиональной партийной конференции партии «Единая Россия» в Новосибирске.

«Будет развиваться и региональная авиация. Здесь она крайне востребована - для Сибири это принципиально важно», - сказал В.ПУТИН.

«Появились новые отечественные самолеты, я уже говорил об этом, многие, наверное, видели. Очень хорошая получилась машина Ан-148. Двигатели высоко стоят, садится на грунтовые полосы, взлетает. То есть получилась хорошая машина, экономичная. Можно вполне использовать в этом регионе», - добавил он.

Справка УНИАН. Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость - 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.