Чехия и Польша согласились принять противоракетные комплексы США

Чехия и Польша дали согласие на развертывание комплексов ПРО США на своей территории, сообщает Defensenews.

По мнению премьер-министров Чехии и Польши Мирека Тополанека и Ярослава Качиньского, приводимому в сообщении, базы ПРО США не представляют угрозы для России и других "нормальных государств".

Польский премьер-министр заявил, что развертывание военных баз США гарантирует выход Польши из-под влияния России. "C момента установки здесь базы противоракетной обороны шансы на такое влияние как минимум на несколько десятилетий резко снижаются", - сообщил журналистам Ярослав Качиньский.

Схожее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг, чьи слова приводит агентство Reuters. Глава чешского МИД обвинил российское руководство в попытке шантажа и запугивания Чехии по вопросу размещения системы ПРО США. "Чехи сейчас думают, что щит еще больше необходим", - заявил Шварценберг на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее представители Министерства обороны и МИД России заявляли о возможности выхода России из договора о ракетах средней и меньшей дальности и других соглашений в сфере ограничения вооружений в случае развертывания баз ПРО США в Европе.

Лента.ру