Число жертв терактов в центре Багдада выросло до 30

До 30 человек, по последним данным, возросло число жертв серии взрывов в центре Багдада.

Ранены более 150 человек, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака.

Две бомбы почти одновременно взорвались в районе Мансур, еще одна - самая мощная - у здания Посольства Ирана. Предполагается, что взорвались автомобили, за рулем которых находились смертники. Задержан подозреваемый в попытке совершить еще один взрыв.

Вспышку насилия наблюдатели считают попыткой дестабилизировать ситуацию в Инаке на фоне сложных переговоров, которые сейчас ведутся о будущем правительстве страны.