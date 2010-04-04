Число жертв терактов в центре Багдада выросло до 30
16:16, 04 апреля 2010Мир
1345 0
Взрывы организовали смертники
До 30 человек, по последним данным, возросло число жертв серии взрывов в центре Багдада.
Ранены более 150 человек, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака.
Две бомбы почти одновременно взорвались в районе Мансур, еще одна - самая мощная - у здания Посольства Ирана. Предполагается, что взорвались автомобили, за рулем которых находились смертники. Задержан подозреваемый в попытке совершить еще один взрыв.
Вспышку насилия наблюдатели считают попыткой дестабилизировать ситуацию в Инаке на фоне сложных переговоров, которые сейчас ведутся о будущем правительстве страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter