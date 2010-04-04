Посольство Украины в Багдаде повреждено взрывами

В результате терактов в Багдаде здание Посольства Украины в Ираке получило незначительные повреждения.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

«4 апреля около 11.20 по киевскому времени в столице Ирака Багдаде произошла серия из девяти террористических актов. Из них два взрыва были произведены неподалеку от дипломатического представительства Украины. Никто из сотрудников Посольства Украины в Багдаде не пострадал, однако здание дипломатической миссии получило незначительные повреждения», - сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Сотрудник пресс-службы сообщил, что в посольстве усилены меры безопасности.

Он отметил, что МИД решительно осуждает эти террористические акты, которые особенно циничны в день, когда весь христианский мир отмечает Пасху.