В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в ресторане: четверо убитых

Четыре человека убиты, двое получили огнестрельные ранения от пуль, выпущенных неизвестным в ресторане в штате Калифорния.

Стрелявший скрылся с места преступления на машине. Нападение, мотивы которого выясняются, произошло в ресторане, который специализируется на средиземноморской кухне, отмечает NEWSru.

Трое посетителей погибли на месте, столько же были тяжело ранены. Один из них позднее скончался от ран в местной больнице. Состояние двух пострадавших остается критическим.

Подозреваемый в вооруженном нападении объявлен в розыск. По словам очевидцев, это мужчина приблизительно 30 лет, сообщает ИТАР-ТАСС.