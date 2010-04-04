В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в ресторане: четверо убитых
10:16, 04 апреля 2010Мир
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Двое раненых - в критическом состоянии
Четыре человека убиты, двое получили огнестрельные ранения от пуль, выпущенных неизвестным в ресторане в штате Калифорния.
Стрелявший скрылся с места преступления на машине. Нападение, мотивы которого выясняются, произошло в ресторане, который специализируется на средиземноморской кухне, отмечает NEWSru.
Трое посетителей погибли на месте, столько же были тяжело ранены. Один из них позднее скончался от ран в местной больнице. Состояние двух пострадавших остается критическим.
Подозреваемый в вооруженном нападении объявлен в розыск. По словам очевидцев, это мужчина приблизительно 30 лет, сообщает ИТАР-ТАСС.
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