Медведев называет теракты в Москве и Дагестане звеньями одной цепи

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ называет теракты в Москве и Кизляре (Республика Дагестан) звеньями одной цепи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на заседании Совета безопасности РФ.

«Коллеги, мы с вами сегодня встретились во внеурочный день. Причины понятны: это трагические события, которые произошли в Москве, – взрывы в метро. Сегодня произошли несколько взрывов в Кизляре, погибли наши коллеги из милиции в Дагестане. Все это звенья одной цепи, и все это проявления той самой террористической активности, которая в последнее время стала снова давать о себе знать на Кавказе и с которой мы все боремся и будем бороться», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к членам Совбеза РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что повысить эффективность борьбы с терроризмом очень непростая задача, но решать ее надо.

«Тем более что целью террористов является дестабилизация обстановки в стране, разрушение гражданского общества, желание посеять страх, панику среди населения. Этого мы не допустим. И все, что будет делаться, будет направлено на то, чтобы консолидировать нашу страну и нашу нацию», - заверил он.

Д.МЕДВЕДЕВ очередной раз повторил, что все бандиты будут найдены и уничтожены.

Он отметил, что необходимо провести общее оздоровление ситуации в республиках Северного Кавказа: профилактика терроризма, просвещение, экономические программы. «Все эти программы – все они должны реализовываться, независимо ни от чего. Потому что ключ к решению очень многих вопросов лежит в социально-экономической сфере. Этим тоже нужно заниматься, помимо силовой компоненты, – работать с людьми, работать с коллективами и предлагать новые лучшие условия жизни», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии столичной подземки произошли утром 29 марта 2010 года с интервалом чуть более полчаса. В результате терактов погибли 39 человек. По обновленным данным МЧС, пострадали 95 пассажиров метро.

По предварительной версии правоохранительных органов, взрывные устройства были приведены в действие террористками-смертницами, приехавшими на автобусе из северокавказского региона.

Сегодня, 31 марта, сегодня примерно в 8.40 в Кизляре после выезда автомашины с работниками милиции из городского отдела внутренних дел в припаркованном на улице Московская автомобиле «Нива» сработало взрывное устройство.

Примерно через 20 минут на место происшествия, где работала следственно-оперативная группа, ворвался смертник, и привел в действие имевшееся при себе взрывное устройство.

В результате этого теракта погибли 12 человек, еще 23 человека доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.