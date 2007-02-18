Во Владивостоке сожгли символы недругов России

Во Владивостоке в последний день Масленицы активисты организации "Молодая гвардия" вместо традиционного чучела русской зимы сожгли три символических фигуры: коррупционера, нациста и недруга России.

Как передает РИА Новости, акция прошла в воскресенье на Спортивной набережной города.

По мнению молодогвардейцев, главная угроза для будущего России сейчас исходит от коррупционеров, развивающих теневую экономику, националистов, разжигающих рознь между людьми ради увеличения своего политического имиджа, а также тех, кто не желает видеть Россию сильной и независимой.

В гуляниях на центральной площади Владивостока, которые прошли в традиционном для этого праздника духе, приняло участие более тысячи жителей города.