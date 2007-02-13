На Нобелевскую премию мира уже заявлено 167 кандидатов

На получение Нобелевской премии мира в этом году, по предварительным данным, заявлено 167 кандидатов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на норвежское информагентство НТБ, в прошлом году на получение Нобелевской премии мира был выдвинут 191 кандидат, в том числе 23 организации.

По словам секретаря Нобелевского комитета Гейра ЛУНДЕСТАДА, окончательный список нынешних кандидатов будет готов к 22 февраля.

Он отметил, что, по традиции, комитет по присуждению премии никогда не сообщает имена кандидатов. Но, как правило, ежегодно информация о некоторых из них просачивается в прессу от тех, кто имеет право выдвигать кандидатов: членов норвежского парламента, предыдущих лауреатов премии и академиков.

Так, в частности, два норвежских политика выдвинули на соискание Нобелевской премии мира кандидатуру бывшего вице-президента США Альберта ГОРА за деятельность, направленную на борьбу с глобальным изменением климата.

Также среди других кандидатов называют спецпредставителя ООН по Косово Марти АХТИСААРИ, лидера уйгурского меньшинства в Китае и общественную активистку Ребийю КАДЕЕР, а также российскую правозащитницу, члена адвокатской палаты Чечни Лидию ЮСУПОВУ.