Украинско-немецкий словарь военной терминологии

В конце этого года ожидается издание Киев. 25 апреля. УНИАН. Сегодня в Австрийскую Республику отбыла украинская делегация во главе с начальником Военного института Киевского Национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко полковником Виктором БАЛАБИНЫМ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в ходе поездки делегация посетит лингвистический институт при Государственной Академии обороны Австрийской Республики для обсуждения дальнейших направлений сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями по вопросам лингвистического обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины. В частности, стороны обсудят условия составления и издания первого украинско-немецкого словаря военной терминологии, реалии и стандартизацию лексики в условиях приближения Украины к НАТО.

По предварительной договоренности, издание украинско-немецкого словаря военной терминологии ожидается в конце 2006 года.