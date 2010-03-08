Гордон Браун призывает женщин занимать руководящие посты

В Международный женский день, премьер-министр Великобритании Гордон Браун встретился с женщинами, которые представляют бизнес-сообщество Соединенного королевства.

Он призвал к более активному продвижению женщин на посты руководителей компаний и фирм, сообщает радиостанция "Маяк".

В начале встречи Браун поздравил режиссера Кэтрин Бигелоу, которая получила "Оскара" за свой фильм "Повелитель бури".