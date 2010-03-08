В Греции служащие МВД захватили гостипографию

Служащие министерства внутренних дел Греции заняли государственную типографию, чтобы не дать напечатать в газете правительства закон о новых жестких мерах экономии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Работники министерства блокируют процесс печати правительственного органа, потому что, согласно законодательству, только после опубликования в нем принятый закон может вступить в силу. Законопроект, предусматривающий существенное сокращение зарплат, премиальных и праздничных выплат, повышение НДС на 2%, рост других налогов и акцизов, был принят парламентом 5 марта.

Правительство ожидает, что эти дополнительные меры принесут в бюджет 4,8 млрд. дополнительных доходов и обеспечат снижение дефицита госбюджета на 4% до 8,7% ВВП в этом году.

Тем временем работники, уволенные из перешедшей в частные руки главной греческой авиакомпании "Олимпик эйрлайнз", продолжают уже пятый день удерживать в своих руках здание Главного финансового управления Греции, из-за чего частично перекрыта центральная афинская улица Панепистимиу. Бывшие работники авиакомпании требуют компенсаций и протестуют против несоблюдения договоренностей, заключенных с трудящимися.