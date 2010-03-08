США построят на юге Киргизии антитеррористический центр

США намерены построить в Киргизии антитеррористический центр, сообщает EurasiaNet со ссылкой на американское посольство в Бишкеке.

Объект, стоимость которого оценивается в 5,5 миллиона долларов, планируется разместить в Баткенской области (на юге страны). Точное место его расположения пока неизвестно.

В посольстве заявили, что работы по созданию центра будут начаты в ближайшее время. По утверждению источника,"после завершения работ объект будет передан киргизской стороне".

В министерстве обороны Киргизии подтвердили, что переговоры по этому поводу ведутся. Однако окончательное решение о строительстве центра, как заявил представитель военного ведомства, еще не принято.

Ранее, как отмечает издание, американской стороной уже были выделены миллионы долларов на строительство тренировочных центров для киргизских сил специального назначения.

Лента.ру