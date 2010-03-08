США построят на юге Киргизии антитеррористический центр
Сообщает посольство
США намерены построить в Киргизии антитеррористический центр, сообщает EurasiaNet со ссылкой на американское посольство в Бишкеке.
Объект, стоимость которого оценивается в 5,5 миллиона долларов, планируется разместить в Баткенской области (на юге страны). Точное место его расположения пока неизвестно.
В посольстве заявили, что работы по созданию центра будут начаты в ближайшее время. По утверждению источника,"после завершения работ объект будет передан киргизской стороне".
В министерстве обороны Киргизии подтвердили, что переговоры по этому поводу ведутся. Однако окончательное решение о строительстве центра, как заявил представитель военного ведомства, еще не принято.
Ранее, как отмечает издание, американской стороной уже были выделены миллионы долларов на строительство тренировочных центров для киргизских сил специального назначения.