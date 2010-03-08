Грабители избавляются от вещей, опасаясь массовых арестов
Сообщение из Чили
Жители пострадавшего от землетрясения Чили, решившие присвоить чужое имущество на волне всеобщего хаоса, спешно избавляются от награбленного. На обочины дорог мародеры выбрасывают недавно добытые ими новые телевизоры, холодильники и мебель, чтобы избежать грядущих массовых арестов. Полиция города Консепсьон, наиболее сильно пострадавшего от разгула стихии, уже начала обыски в домах жителей, подозреваемых в мародерстве.
Уже арестованы около 20 мародеров, передает Associated Press. По заявлениям властей, та же участь постигнет всех участников грабежей разрушенных магазинов, супермаркетов и домов.
По последним данным, количество опознанных жертв разрушительного землетрясения достигло 279 человек. В целом пострадали около двух миллионов человек, разрушены почти полтора миллиона домов, мосты, автотрассы. Больше всего пострадали столица Сантьяго и крупный город Консепсьон, а также другие центральные районы страны.