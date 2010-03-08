Афганские боевики начали бои между собой

Около сотни боевиков террористической группировки "Хезб-э-Ислами" приняли решение перейти на сторону властей Афганистана после тяжелых столкновений с членами исламистского движения "Талибан". Как сообщается, бои между двумя группировками продолжались, начиная с 6 марта, и проходили сразу в нескольких населенных пунктах афганской провинции Баглан на северо-востоке страны. За это время, по меньшей мере, 50 боевиков были уничтожены, из них 15 талибов. Точное число мирных жителей, ставших жертвами столкновений террористов, не сообщается, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Согласно заявлениям местных властей, афганская полиция пока не вошла в район столкновений между боевиками. Тем не менее, власти уже распорядились развернуть мобильный госпиталь недалеко от мест перестрелок для оказания помощи всем раненым.

Пока неизвестно, что именно стало причиной столкновений, однако, по данным афганских спецслужб, талибы без предупреждения заняли часть территорий, контролируемых "Хезб-э-Ислами".