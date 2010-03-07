Оппозиция предложила Качиньскому снова избираться в президенты

Одна из ведущих польских оппозиционных партий "Право и справедливость" предложила сегодня своему лидеру, президенту страны Леху Качиньскому вновь баллотироваться на пост главы государства. С соответствующим заявлением выступили сегодня члены партии во время своего съезда в польском г.Познани, передает Associated Press. В частности, члены "Права и справедливости" отметили, что процесс, начатый Л.Качиньским в 2005 г. должен быть продолжен "на благо всего польского государства".

Выборы президента назначены в Польше на осень текущего года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Избранный президент должен будет занять свой пост на 5 лет, согласно польскому законодательству. В прошлый раз Л.Качиньский одержал победу в ходе президентской гонки 2005 г., опередив своего соперника Дональда Туска.