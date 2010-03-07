Сенат США поддержал Украину
12:12, 07 марта 2010Мир
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... точнее ее "существенный прогресс"
Сенат США принял резолюцию, предложенную Ричардом ЛУГАРОМ и Джоном КЕРРИ, в которой признается существенный прогресс, сделанный Украиной на пути к демократии.
Как передает «Голос Америки», в документе Сенат поддержал устойчивый прогресс, который делает Украина, преодолевая вызовы в проведении выборов. Он призвал все стороны уважать независимость и территориальный суверенитет Украины.
Сенат пообещал и дальше поддерживать развитие свободной и открытой демократической системы в Украине и рыночную экономику, а также подтвердил свое обязательство вместе с правительством Украины в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество через Украинско-Американскую комиссию по стратегическому партнерству.
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