Сенат США поддержал Украину

Сенат США принял резолюцию, предложенную Ричардом ЛУГАРОМ и Джоном КЕРРИ, в которой признается существенный прогресс, сделанный Украиной на пути к демократии.

Как передает «Голос Америки», в документе Сенат поддержал устойчивый прогресс, который делает Украина, преодолевая вызовы в проведении выборов. Он призвал все стороны уважать независимость и территориальный суверенитет Украины.

Сенат пообещал и дальше поддерживать развитие свободной и открытой демократической системы в Украине и рыночную экономику, а также подтвердил свое обязательство вместе с правительством Украины в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество через Украинско-Американскую комиссию по стратегическому партнерству.