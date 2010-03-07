В Ираке парламентские выборы

В Ираке сегодня начались выборы депутатов парламента страны. В 7 часов по местному времени 46 тысяч избирательных участков открылись во всех 18 провинциях страны и еще в 16 странах мира. Всего же, по официальным данным, около 20 млн человек имеют право голоса.

Борьбу за места в парламенте, сообщается на сайте телеканала Euronews, ведут четыре основные политические силы - "Коалиция в поддержку государства закона" премьер-министра Нури аль-Малики, "Иракский блок" вице-президента Тарика аль-Хашеми, "Иракский национальный альянс", возглавляемый имамом Муктадой аль-Садром, и блок Курдской демократической партии и Патриотического союза Курдистана.

На 325 депутатских мандатов претендуют 6218 кандидатов.

За голосованием в стране следят почти 1,5 тыс. иностранных наблюдателей, более 270 тыс. наблюдателей от иракских политических партий, более 700 журналистов.

На время проведения выборов в стране действуют беспрецедентные меры безопасности - приостановлен выпуск газет, закрыты морские и воздушные порты, а также КПП на наземных границах. К обеспечению безопасности привлечены около 850 тыс. иракских военнослужащих. Власти Ирака надеются, что принятые меры помогут предотвратить теракты, которые пообещала устроить "Аль-Каеда", чтобы сорвать выборы.

Согласно действующей конституции, правительство должно быть сформировано коалицией, которая получит наибольшее число мест в парламенте.

Нынешние выборы - вторые после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году.