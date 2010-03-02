Землетрясение в Чили сдвинуло земную ось

Землетрясение в Чили привело к незначительному сдвигу земной оси, относительно которой сбалансирована наша планета. Об этом, как сообщает РБК, говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения NASA.

Стоит отметить, что речь идет не об оси вращения Земли, а об оси, относительно которой сбалансирована масса планеты.

Отклонение оси составило примерно 3 дюйма, т.е. 8 сантиметров. Также сдвиг земной коры привел к уменьшению продолжительности земных суток на 1,26 микросекунды.

Кроме того, специалисты лаборатории отмечают, что смещение оси Земли после чилийского землетрясения оказалось сильнее, чем сдвиг от землетрясения на Суматре в 2004г. - тогда отклонение оси от нормы составило 7 сантиметров.

Напомним, землетрясение силой 8,8 по шкале Рихтера произошло 27 февраля в океане у побережья Чили. Вскоре после первого землетрясения в том же месте было зафиксировано несколько повторных толчков магнитудой от 5,4 до 6,9.