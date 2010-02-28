Саакашвили пообещал Грузии «экономическое чудо» уже в этом году

Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил 2010 год "годом экономического оздоровления". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое Саакашвили сделал в ходе выступления с ежегодным отчетом перед парламентом. "Процесс спада уже приостановлен", - заявил грузинский президент. По его словам, экономика страны встала на путь оздоровления.

Согласно прогнозам президента, в 2010 году экономический рост в стране составит не меньше 3 процентов. При этом Саакашвили подчеркнул, что многие другие страны еще переживают кризис. По его мнению, на этом фоне "показатели Грузии будут равносильны чуду". Президент также добавил, что в настоящее время "Грузию рассматривают как страну, в которой можно достичь успеха".