Глава Пентагона причислил Китай и Россию к потенциальным противникам США

С неожиданным заявлением выступил министр обороны США Роберт ГЕЙТС, призвавший увеличить численность вооруженных сил страны, для того чтобы США были готовы к масштабной войне. Причем к потенциальным противникам помимо Ирана и КНДР он причислил Китай и Россию, передает РБК.

"Мы не знаем, что будет происходить в таких странах, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран", - заявил глава Пентагона на прошедших накануне слушаниях в комитете по вооруженным силам американского конгресса, где обсуждался военный бюджет страны на 2008 г.

Р.ГЕЙТС поддержал проект бюджета, согласно которому численность американских сухопутных войск и морских пехотинцев должна быть увеличена, что позволит увеличить и количество так называемых "свободных военных соединений", которые смогут противодействовать вероятным новым угрозам.

"Нам необходимы все средства ведения войны: как наземные боевые соединения, способные воевать с большими армиями, так и спецподразделения для борьбы с террористическими угрозами", - цитирует слова министра Associated Press.