Акимова: Украина не намерена вступать в Таможенный союз с Россией

Вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана пока не стоит. Такое заявление сделала новоназначенный первый заместитель главы администрации Януковича Ирина Акимова.

"Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана противоречит обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией", - цитирует И.Акимову РосБизнесКонсалтинг.

По словам первого замглавы администрации, Виктор Янукович считает возможным заключение каких бы то ни было международных соглашений только при условии, что они не противоречат ранее заключенным договорам.

"Речь о вступлении Украины в Таможенный союз сейчас не идет", - заверила И.Акимова.