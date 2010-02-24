За подготовку переворота арестована большая группа турецких военных

Количество военачальников, задержанных в Турции по обвинению в подготовке антиправительственного заговора, увеличилось до 51 человека, сообщили представители органов охраны порядка страны. Как сообщается, среди задержанных присутствуют бывшие главы военно-воздушных (ВВС) и военно-морских (ВМС) сил страны. В домах некоторых офицеров проводятся обыски, передает Associated Press.

Происходящие в Турции события отражают ту напряженную обстановку, в которой ведется борьба за власть в стране между правящей партией премьер-министра страны Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера умеренно-исламистской Партии справедливости и развития, и оппозиционно настроенных сил.

Политическая напряженность в стране достигла пика на прошлой неделе, когда в Верховном совете судей и прокуроров, поддерживающем оппозицию, приняли решение отстранить от должности одного из прокуроров после того, как тот распорядился задержать одного из коллег по подозрению в связях с заговорщиками.

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