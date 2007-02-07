Лукашенко признался, кому он завидует

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что жесткость управления страной способствовала достижению экономического роста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил в интервью информационному агентству Рейтер.

«Бывает, что приходится управлять жестко. В противном случае мы не имели бы наших экономических успехов. Но жесткость моего руководства не имеет отношения к нашему обществу. Это касается только нашей государственной машины. Я часто смотрю на Тони БЛЭРА (премьер-министра Великобритании - УНИАН) и очень ему завидую. Он ходит, улыбается. Страна с вековыми традициями, в которой все устоялось. БЛЭРУ и Королеве ЕЛИЗАВЕТЕ благо быть во главе такой страны. А наша страна в конце 90-х годов оказалась полностью разрушенной. У нас совсем иная ситуация, чем в Великобритании или Германии», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси, отвечая на вопрос, получает ли он удовольствие от своей работы, отметил: «Встаньте на мое место. Постоянное давление с Запада. Сейчас добавилось давление еще и с Востока. Это давление не потому, что я такой плохой. А потому, что мы проводим политику, которая отличается от политики в Польше, странах Балтики. Но мы обязательно вырулим на те рельсы, по которым движется весь мир. Но на это надо время. Мы из ямы выходим».

Вместе с тем, А.ЛУКАШЕНКО не исключил своего участия в следующих президентских выборах. «Я не смотрю так далеко. Если бы выборы были завтра - я бы участвовал в этих выборах. Но они будут через четыре года, дай Бог мне выполнить то, что я обещал своему народу. Если я это сделаю, если я буду по-прежнему энергичным, здоровым человеком, я уходить от политической борьбы не намерен», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, последние выборы Президента в Беларуси состоялись в марте 2006 года. Национальное законодательство не ограничивает возможности участия действующего президента в очередных выборах. А.ЛУКАШЕНКО находится на посту Президента Беларуси с 1994 года.