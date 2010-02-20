Военная хунта отпустила членов правительства Нигера

Военная хунта Нигера отпустила на свободу всех членов правительства страны, захваченных в ходе переворота, сообщает в субботу агентство Франс Пресс.

В четверг, 18 февраля, армия свергла и взяла в плен президента Нигера Мамаду Танджу, а вместе с ним и членов правительства. В вооруженных столкновениях, по разным данным, погибли до десяти человек.

Никакой информации о местонахождении самого свергнутого президента и его возможном освобождении агентство не передает.

Военный переворот в Нигере сейчас находится в центре внимания мировой общественности. На следующий день после переворота Африканский Союз (АС) полностью приостановил членство Нигера. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания Совета мира и безопасности Афросоюза.

США уже призвали к "скорейшему возвращению к демократии" в Нигере и проведению "прозрачных" выборов.

В субботу официальный представитель генсека ООН Пан Ги Муна заявил, что Организация осуждает переворот в Нигере.

Политическая обстановка в этой стране обострилась после того, как в октябре президент Танджа решил провести парламентские выборы вопреки протестам оппозиции и предупреждениям о возможных санкциях.

В 2009 году Танджа отказался сложить свои полномочия, которые истекали 22 декабря, добился изменения конституции в пользу расширения своих полномочий и распустил Конституционный суд.

Несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию, Нигер, занимающий третье место в мире по добыче урана, привлекает миллиарды долларов иностранных инвестиций, добавляет РИА «Новости». В последнее время договоры о вложении средств в промышленность Нигера подписали китайская компания China National Petroleum (5 миллиардов долларов) и французская ядерная корпорация Areva (1,7 миллиарда долларов).