Авария автобуса в Псковской области РФ: пострадали 10 украинцев

В результате аварии автобуса в Псковской области России пострадали 10 граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, на горячую линию МИД Украины около 3-х часов ночи 20 февраля поступил сигнал об аварии пассажирского рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Таллинн – Киев, которая произошла 19 февраля в 22.45 на 522-м километре трассы Санкт-Петербург – Киев – Одесса на территории Псковской области России.

Автобус «Неоплан» принадлежит украинскому автоперевозчику «Украинские линии». В результате аварии пострадали 14 человек, в том числе 10 граждан Украины и 4 гражданина Эстонии.

По поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило контакт с руководством Центральной районной больницы г. Невель, куда были доставлены пострадавшие и где им была оказана первая медицинская помощь. Департамент консульской службы МИД Украины поддерживает постоянный контакт с родственниками пострадавших граждан.

Среди пострадавших граждан Украины двое имеют тяжелые травмы и останутся в больнице.

По последней информации от дежурного врача медицинского заведения, угрозы их жизни нет. Другие пострадавшие будут выписаны из больницы и отправлены в Украину специальным автобусом, который предоставил украинский автоперевозчик.

Вопрос обеспечения эффективного лечения пострадавших и их транспортировки в Украину находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД Украины.