Румыния информировала соседей о планах размещения ПРО США

Румыния проинформировала своих соседей о решении разместить на территории страны ракеты-перехватчики, которые будут являться элементами новой системы противоракетной обороны США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

"Официальные лица соседних стран проинформированы, им предоставлена информация, касающаяся этого проекта", - говорится в заявлении румынского МИД.

В заявлении отмечается, что глава румынского внешнеполитического ведомства Теодор Баконски обсудил этот вопрос по телефону со своим молдавским коллегой Юрием Лянкэ.

Также в известность о планах Бухареста поставлены власти Венгрии и послы Сербии, Украины и Болгарии.

Бухарест полагает, что переговоры об участии страны в новой системе ПРО США займет около полутора лет.

Президент Румынии Траян Бэсеску 4 февраля объявил о согласии разместить на территории страны ракеты-перехватчики, предусмотренные новой системой ПРО США. Вашингтон подтвердил планы размещения ракет в Румынии, уточнив при этом, что они направлены против возможной угрозы со стороны Ирана.