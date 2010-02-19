США переименуют военную операцию в Ираке
07:34, 19 февраля 2010Мир
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Теперь будет New Dawn
США переименуют военную операцию в Ираке. Уведомление об этом разослал министр обороны страны Роберт Гейтс. В документе отмечается, что с 1 сентября 2010 г. операция сменит название с "Иракская свобода" (Iraqi Freedom) на "Новый рассвет" (New Dawn), передает Associated Press.
Согласно комментариям главы Пентагона, смена названия операции должна дать понять о серьезной корректировке целей и задач американского военного присутствия в Ираке. По словам Р.Гейтса, новое название операции также отразит "развивающиеся отношения" США с правительством Ирака, намерение Вашингтона выполнить свои обязательства перед Багдадом в области безопасности.
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