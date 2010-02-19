"Восточное партнерство" не пострадает из-за конфликта с Беларусью

Конфликт белорусских и польских властей из-за прав национальных меньшинств, который остро осудили в Европейском Союзе, не повлияет на реализацию проектов «Восточного партнерства» с другими государствами, включенными в эту программу.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал польский эксперт по европейским и восточным делам Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Это никоим образом не повлияет на проекты с другими государствами», - сказал он.

Аналитик заметил, что Евросоюз сделал шаг навстречу белорусским властям, которые годами были в международной изоляции из-за политики Президента Александра ЛУКАШЕНКО, включив их в программу «Восточного партнерства», основанную в мае 2009 года.

Теперь, по его словам, из-за проблем с национальными меньшинствами в Беларуси европейские политики могут «притормозить» развитие отношений с белорусской властью.

В то же время эксперт выразил сомнение относительно возможного исключения в ближайшее время Беларуси из программы, в рамках которой проекты также могут реализовать Украина, Азербайджан, Грузия, Армения и Молдова.

«Это означает - показать желтую карточку», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал внутренними причины конфликта с польским национальным меньшинством в Беларуси, выразив мнение, что А.ЛУКАШЕНКО готовится к будущим выборам в стране, в том числе президентским, и ограничивает возможности для развития оппозиции.

Как сообщал УНИАН, председатель Европарламента поляк по происхождению Ежи БУЗЕК и польские власти остро осудили акции белорусских властей против представителей непризнанного «Союза поляков» в Беларуси.

Справка УНИАН. Евросоюз выделил на реализацию проектов для шести бывших советских республик на 2009-2013 годы в рамках «Восточного партнерства» 600 млн. евро.