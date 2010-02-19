США рассматривают Украину как стратегического партнера

“Украина должна двигаться вперед несмотря на внутриполитические события и последствия финансово-экономического кризиса. Планы Правительства США остаются неизменными, и мы рассматриваем вопрос двустороннего сотрудничества с Украиной как со страной - стратегическим партнером”, - подчеркнула заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии доктор Силеста ВОЛЛАНДЕР в ходе встречи с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим ВСУ генералом армии Иваном СВИДОЙ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, она поблагодарила украинскую сторону за последовательность и постоянное участие в операциях по поддержанию мира в “горячих точках” мира. Особенно высоко представитель Минобороны США отметила участие кораблей ВМС Украины в операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”.

Стороны также обсудили перспективы реализации нового совместного проекта по языковой подготовке украинских военных моряков в Севастополе в рамках дальнейшего участия в операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”, а также других многонациональных операциях на море, в частности, по противодействию пиратству “Аталанта”.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что по всем направлениям военного сотрудничества между странами наблюдается положительная динамика. По словам И.СВИДЫ, это касается участия в военных учениях, международных миротворческих операциях под эгидой НАТО и ООН, совместных проектах регионального масштаба.

Также в ходе встречи стороны коснулись вопросов предоставления правительством США финансовой и материально-технической помощи Украине в рамках Международной программы военного образования и подготовки.

Как сообщил начальник Генштаба, на протяжении 1997-2009 годов объемы материально-технической помощи со стороны США по обеспечению Вооруженных сил Украины современными средствами связи, системами имитационного моделирования, подготовки военнослужащих составили почти 92 млн. долларов.