Литвин завтра примет участие в инаугурации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН завтра примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Республики Хорватия Иве ЙОСИПОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как ожидается, В.ЛИТВИН в ходе рабочего визита в Хорватию также встретится с премьер-министром этой страны Ядранкой КОСОР и с председателем Хорватского Сабора (парламента) Лукой БЕБИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Хорватии прошли 10 января. Оппозиционер И.ЙОСИПОВИЧ получил 60,29% голосов. Его соперник - мэр Загреба Милан БАНДИЧ - набрал 39,71%.