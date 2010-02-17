ФРГ купит краденые данные о счетах немцев в швейцарских банках

Представители консервативной Народной партии Швейцарии (SVP) выступили с парламентской инициативой, предложив рассекретить банковские счета немецких партий, политиков и высокопоставленных чиновников в том случае, если ФРГ купит у анонимного продавца диск с крадеными данными о немецких налоговых уклонистах, хранящих свои сбережения в швейцарских банках. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Пока неизвестно, как к предложению отнесутся другие политические силы Швейцарии. В швейцарском парламенте SVP располагает самой многочисленной фракцией. Однако представители социал-демократической партии заявили, что инициатива правых не получит поддержки большинства депутатов.

Тем временем число немецких налоговых уклонистов, которые приходят с повинной, после того как власти ФРГ подтвердили решение купить диск с данными на неплательщиков, за последние дни резко возросло. По данным Suddeutsche Zeitung, только в Баварии за последнюю неделю о себе заявил 291 человек. В Гамбурге пришли с повинной 88 неплательщиков, в Нижней Саксонии - 174 человека, в Гессене 113 человек, в Берлине - 112.

За диск с информацией о неплательщиках анонимный продавец запросил 2,5 миллиона евро. Министерство финансов дало свое согласие. Ожидается, что покупка поможет вернуть в бюджет ФРГ, по меньшей мере, 400 миллионов евро. Ранее сообщалось, что речь идет о данных немецких клиентов швейцарского банка Credit Suisse. В самом банке утверждают, что ни о какой утечке не знают. Всего же, по некоторым данным, свои средства в Швейцарии прячут более 100 тысяч немцев.