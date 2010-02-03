ЕС начинает консультации по стратегии развития Дунайского региона
Сообщает еврокомиссар
Европейский комиссар по региональной политике Павел САМЕЦКИ начал серию консультаций по формированию Европейской стратегии развития Дунайского региона, которая должна помочь реализовать экономический потенциал самой длинной европейской реки, а также улучшить состояние окружающей среды внутри и вокруг всего региона Дуная.
Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, консультации проходят в немецком городе Ульм (земля Баден-Вюртемберг).
"Использование всего потенциала Дунайского региона должно дать ответ на общие вызовы", - сказал П.САМЕЦКИ.
По его мнению, основой разработки новой стратегии должен стать опыт Еврокомиссии в создании Стратегии Балтийского моря. "Внедрение Европейской стратегии в отношении Дунайского региона будет способствовать укреплению интеграции и преодолению раскола, экономического и социального неравенства, а также недостатков в инфраструктуре", - отметил еврокомиссар.
Справка УНИАН. Дунайский регион охватывает 14 стран. Странами-участниками стратегии развития Дунайского региона являются Австрия, Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Германия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, а также Молдова и Украина.