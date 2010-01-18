Инаугурация Президента Хорватии состоится 18 февраля

Инаугурация новоизбранного Президента Хорватии Иво ЙОСИПОВИЧА состоится 18 февраля, - уточнили УНИАН в Посольстве Украины в Хорватии.

Ранее Радио “Свобода” сообщила, что инаугурация нового Президента Хорватии состоится сегодня в Загребе.

И.ЙОСИПОВИЧ победил во втором туре президентских выборов 10 января, набрав более 60 процентов голосов избирателей.

И.ЙОСИПОВИЧ станет третьим лидером республики, провозгласившей независимость в 1991 году. В ходе предвыборной кампании он обещал, что присоединится к борьбе против коррупции и будет добиваться вступления Хорватии в Европейский Союз в 2012 году.

И.ЙОСИПОВИЧ сменит на посту главы государства Стипе МЕСИЧА, который был Президентом Хорватии два пятилетних срока.