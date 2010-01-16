Гаити передала США контроль над столичным аэропортом

Премьер-министр Гаити Жан-Макс Бельрив подписал меморандум о передаче контроля за деятельностью аэропорта столицы Порт-о-Пренс Соединенным Штатам, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента США Филип Кроули.

"Премьер-министр подписал меморандум о понимании, передающий США контроль над аэропортом. Разумеется, мы будем нести эту ответственность столько, сколько это будет необходимо, и до того момента, пока правительство Гаити не сможет вновь взять контроль на себя", - приводит слова Кроули РИА "Новости".

По его словам, решение передать контроль над аэропортом США объясняется стремлением властей Гаити ускорить оказание помощи населению.

По последним данным властей Гаити, под завалами найдены 50 тысяч погибших. Число жертв землетрясений может достичь 200 тысяч человек.